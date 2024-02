"Ici, leur espérance de vie est de quatre jours" : où les radars sont-ils le plus vandalisés en France ?

On compte 6.000 dégradations de radars par an en France. Si aucun territoire de l’Hexagone n’est épargné, des disparités géographiques existent. Reportage de TF1 dans la Marne, département le plus touché.

Si vous allez faire un tour du côté de Sézanne (Marne), en passant par la route nationale 4, vous constaterez sans doute que les radars en bordure n’y fonctionnent pas. Et pour cause : cinq des six radars que compte le secteur sont très régulièrement la cible de vandales, qui les incendient ou les tronçonnent. "Ici, leur espérance de vie est de quatre jours", témoigne une policière au micro de TF1, dans le reportage à voir en tête de cet article. Selon un recensement communiqué fin 2023 par le ministère de l’Intérieur, 35.000 dégradations de radars ont été commises en France de 2018 à 2022. Et, dans ce laps de temps, c’est dans le département de la Marne que les actes de vandalisme ont été les plus nombreux, à hauteur de 760.

En dressant un classement, l’Oise, avec 758 dégradations, arrive en seconde position, devant l’Aisne (724), les Bouches-du-Rhône (708), le Gard (690), la Seine-et-Marne (660), les Landes (618), la Gironde (567), la Loire-Atlantique (563) et l’Eure-et-Loir (561). Au total, 16 départements cumulent plus de 450 actes de vandalisme. À l’inverse, c’est en Guyane (52), dans le Val-de-Marne (57), le Territoire-de-Belfort (80), à La Réunion (81), en Lozère (82), en Martinique (87), en Corrèze (96), dans les Hautes-Pyrénées (97), en Guadeloupe (120) et dans la Meuse (114) que l’on compte le moins de radars mis hors d’état de nuire. La réparation d’une seule de ces boîtes bourrées de technologie peut s’élever à 80.000 euros, financée grâce aux recettes des amendes.

Un "système rentable"

"À la louche, les sanctions suite à un flash radar rapportent un milliard d’euros de recettes chaque année, éclaire Stéphanie Fontaine, journaliste spécialisée dans la sécurité routière pour le site Caradisiac. C’est un système rentable, puisque les dépenses, elles, sont estimées à un peu plus de 300 millions d’euros." Dit autrement : malgré les nombreuses dégradations, les radars ne sont pas près de quitter le bord de nos routes. Aux abords de Sézanne, les vandales n'ont pas été identifiés. Mais rappelons que ce délit est passible d’une amende pouvant atteindre 75.000 euros et de cinq ans de prison. Voire 100.000 euros et sept ans si l’action est menée en groupe ou par un individu masqué.