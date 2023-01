REPORTAGE - "Il faut vraiment être ensemble" : au coeur du défilé toulousain contre la réforme des retraites

Les syndicats l'ont dit : ils veulent amplifier le mouvement de contestation en France contre la réforme des retraites. Après les manifestations du 19 janvier, qui ont rassemblé 1,12 million de personnes selon la police et plus de deux millions selon la CGT, ce mardi était une nouvelle journée test. Peu avant le départ du cortège parisien, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, s'est d'ailleurs félicité de voir "plus de monde" dans la rue que lors de la première mobilisation.

À Toulouse, les responsables syndicaux se sont organisés pour aider les travailleurs qui le souhaitent à manifester. Ils ont organisé des trajets en bus jusqu'au centre-ville et une cinquantaine de véhicules ont été envoyés sur huit sites toulousains. Au total, mardi matin, près de 2000 salariés ont ainsi été ralliés vers le point de départ de la manifestation. Et à l'intérieur, des ouvriers, des cadres et du personnel administratif.