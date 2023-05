REPORTAGE - "Ils donnent un coup de jeune" : la cohabitation réussie entre migrants et habitants d'Uzerche

La province, nouvel eldorado pour les migrants ? C'est en tout cas la ligne que semble tenir le gouvernement. L'État transfert, tous les mois, plus de 2000 exilés de l'Île-de-France vers les régions, où il multiplie les structures d'accueil. Une politique qui se heurte, sur le terrain, à l'opposition d'une certaine frange de la population et qui suscite la colère de l'extrême droite. L'illustration la plus criante de ces difficultés sont les récents événements de Saint-Brévin-les-Pins.

Dans la commune, le maire DVD Yannick Morez a annoncé sa démission, après avoir vu sa maison ciblée par un incendie criminel, alors qu'il soutenait l'installation d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile (Cada) voulu par l'État dans sa commune de Loire-Atlantique.