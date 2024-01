REPORTAGE - "Ils n'ont aucune pitié" : l'inquiétante hausse des vols de chiens de race en France

Les vols de chiens de race se multiplient en France. Les malfrats agissent souvent sur commande et leurs stratagèmes sont bien rodés. Certains passent parfois des jours à faire du repérage.

En quelques minutes, le chiot de cinq mois de Cécile Peverelli, un cavalier King Charles appelé Simba et acheté 1500 euros, a disparu du jardin. "Arrivée au bout de la rue, il y a un monsieur qui me dit 'c'était votre chien ?' (...) et il me dit 'mais il y a un monsieur qui était à scooter et qui l'a embarqué avec lui sur le scooter", témoigne-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Depuis trois semaines, malgré une plainte et des recherches, impossible de retrouver l'animal de cette habitante de Marseille (Bouches-du-Rhône). "Tout s'est envolé. Le chien que je trouvais magnifique, mon argent, la peine des enfants est là, ma peine aussi...", déplore-t-elle.

Des voleurs "sans pitié"

Cécile Peverelli n'est pas la seule victime de ce type de vol. Le scénario et le mode opératoire sont bien connus des autorités. Les voleurs repèrent l'animal, le jardin dans lequel il est, avant de déterminer le meilleur accès pour dérober le chien. "Ils n'ont aucune pitié, ils prennent le chien, ils le font passer par-dessus le mur, ils le mettent dans un camion et ils s'en vont", explique Yvan Zamboni, enquêteur bénévole pour la Société protectrice des animaux (SPA). Par la suite, les chiens sont revendus plusieurs milliers d'euros.

En 2023, la SPA de Marseille a ainsi récupéré 150 chiens volés. Parmi eux, un doberman, retrouvé dans un squat de la cité phocéenne avec une dizaine d'autres chiens, volés eux aussi, et enfermés dans des cages. Et pour dérober les races les plus prisées, certains malfaiteurs vont même plus loin. Le président de la SPA de Marseille, Xavier Bonnard, montre un prospectus qui circule actuellement dans les Bouches-du-Rhône. "Promenade avec votre chien, je suis une jeune fille et je cherche à promener votre chien", est-il inscrit sur les bouts de papiers avec des tarifs défiant toute concurrence.

"Ces gens vont soi-disant promener les chiens et ne reviennent jamais et en fait dérobent le chien", explique-t-il dans le 20H de TF1. Un subterfuge audacieux pour un marché très lucratif. "Ça coûte très cher un chien de race, entre 1500 et 6 ou 7000 euros. D'ailleurs, le trafic d'animaux dans le monde est le troisième trafic après le trafic de drogue et d'armes", explique Isabelle Terrin, avocate spécialisée dans le droit des animaux. Les malfaiteurs encourent jusqu’à trois ans de prison et 45. 000 euros d’amende. Pour éviter les risques, pucez votre chien dès que possible, surtout, ne les laissez jamais sortir sans surveillance.