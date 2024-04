"Incroyable" : la surprise des touristes et des Parisiens découvrant le Moulin Rouge sans ses ailes

Le Moulin Rouge a vu ses ailes s'effondrer dans la nuit de mercredi à jeudi. Que s'est-il passé pour que le temple du French Cancan subisse un tel dommage ? Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, où les badauds venus observer le monument amputé sont nombreux ce jeudi.

C'est l'un monument des plus photographiés de Paris. Et ce jeudi matin, probablement encore plus que d'habitude. Le Moulin rouge sans ses ailes, l'incongruité a de quoi faire s'arrêter et commenter même les Parisiens généralement pressés. "Un coup, c'est Notre-Dame, aujourd'hui c'est le Moulin Rouge, demain, ça va être quoi, la tour Eiffel ? Rien ne va plus à Paris !", lance un badaud dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Oui, c'est fou, répond son interlocuteur, j'ai vu les ailes tombées, j'ai pris une photo pour des amis parce qu'un jour avant, on était au même endroit". Une touriste n'en revient pas : "C'est incroyable de voir le

Moulin Rouge sans les ailes. C'est un symbole de Paris, de cabaret, de légèreté, de beauté, la danse..."

Il faut dire que voir ce lieu cher au peintre Toulouse-Lautrec ainsi endommagé fait réagir jusqu'au bout du monde. Face à notre caméra, des journalistes d'une chaîne privée japonaise sont en plein travail. Mais les touristes français ne sont pas en reste.

"C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir avec les ailes", s'exclame-t-on au sein d'une famille en visite en Paris. "On cherche encore la cause, donc on mène l'enquête, plaisante de son côté une mère dont la fille de 5 ans, Gabrielle, avance une théorie : "Je crois qu'elles sont tombées avec le vent". Une possibilité, mais il n'y en avait pas beaucoup cette nuit-là...

Les ailes ont fait des trous dans le bitume

Sur les images de la vidéosurveillance que notre équipe a pu regarder, on voit les ailes tomber toutes seules. La direction exclut un acte malveillant et évoque un problème technique inexpliqué. "Les ailes sont régulièrement entretenues, on a des visites tous les deux mois par un organisme extérieur, et nos équipes les vérifient toutes les semaines, nous assure Jean-Victor Clérico, le directeur. Donc c'est vrai qu'on est un peu stupéfaits".

Lors de la chute, à 1h50 ce jeudi matin, il y avait encore du monde dans le quartier, mais personne ne se trouvait sous le moulin. Et heureusement car ses pales, en acier, pèsent plusieurs centaines de kilos. En tombant, elles ont carrément fait des trous dans le bitume, comme le montre notre journaliste sur place. Le moulin sera réparé prochainement et à l'intérieur, les spectacles continuent dès ce jeudi soir.