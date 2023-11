VIDÉO - Ils vivent dans une maison insolite à La Réunion

C’est une maison plutôt atypique, qui intrigue les automobilistes : "On s'est dit 'oh, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ?'" Dans le quartier, même l’arrêt de bus porte son nom : "maison cadeau". Les voisins, eux, se réveillent chaque matin avec une vue originale. René Lemayen est un architecte à l’imagination débordante. Cette maison, surplombée par un noeud qui est en fait une citerne,c’est sa première réalisation. Il l’a construite à 28 ans, à la fin de ses études. "Je me suis fait cadeau d'un cadeau !", plaisante-t-il. Aujourd’hui, elle est habitée par Danielle, sa fille.