VIDÉO - Insolite : les images de la "marche des teckels" à Paris

Ce week-end a été organisée la "Paris Sausage Walk", la marche des saucisses. Des teckels et leurs maîtres ont défilé fièrement dans les rues de la capitale Une autodérision mise au service d'une bonne cause.

C'est le rendez-vous de l'année pour ces fans de teckels. "J'adore, on voit des teckels de toutes sortes, différentes tailles, différents poils. C'est magique", s'enthousiasme une participante. "On les aime comme nos enfants. On se fait chambrer, mais tant pis", confie une autre. Plus de 500 teckels se sont retrouvés dimanche matin à Paris pour la quatrième édition de la "Paris Sausage Walk", la marche des saucisses, sur les quais de Seine.

Parmi les chiens repérés par notre caméra, Napoléon et La Fayette. Photographiés, bichonnés... ils font le bonheur de leur maîtresse. "Je dis souvent que j'ai cinq enfants, trois garçons plus mes deux chiens", explique-t-elle. Certains se sont mis sur leur 31, comme ce teckel qui arbore un béret rouge à poil bleu.

Une marche conviviale, festive et solidaire. Elle permet de récolter des fonds au profit d'une association qui n'a qu'un seul but : "Soigner les chiens, les entretenir, pour qu'ils vivent correctement", résume François Ravenau, président de "Teckels sans doux foyer". Après ce nouveau succès pour les organisateurs, le rendez-vous est déjà donné pour l'année prochaine.