VIDÉO - Mieux qu'une augmentation ? Un patron offre une voiture électrique à tous ses employés

En contrepartie, le patron a demandé à chaque salarié une participation de 30 euros par mois, alors que ces voitures coûtent 30.000 euros par an à l’entreprise. En plus d’une réflexion écologique, François Gosset, qui roule lui-même en voiture électrique depuis quatre ou cinq ans, voulait faire un geste pour ses salariés. Mais les résultats de l’entreprise ne lui permettaient pas d’offrir plus. "Le calcul est vite fait. Mettre à disposition une voiture de fonction aux salariés, même en leur déclarant un avantage en nature, est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher à l’entreprise que de les avoir augmentés d’un montant équivalent", explique-t-il.