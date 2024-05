Toulouse : ils ont ouvert une guinguette... dans leur jardin

Rêvant d'un cadre intimiste pour travailler, Antoine et Catherine ont transformé le jardin de leur maison en véritable restaurant. Notre équipe s'est rendue à Toulouse (Haute-Garonne), à la rencontre de ce couple et de ses clients ravis, mais aussi à Montferrand (Aude), où une coiffeuse reçoit elle aussi ses clients dans son jardin.

On pourrait croire à un simple barbecue en famille. Il s'agit en réalité d'un restaurant niché dans le jardin d'Antoine Gonzalez et sa femme, Catherine Sabathier. "C'est chez nous. C'est notre jardin depuis dix-huit ans maintenant. On habite là", explique fièrement ce restaurateur de métier. Il y a trois ans, il a eu l'idée de créer cette guinguette chez lui, où il accueille désormais du public et des amis.

"On recevait beaucoup nos copains, et à un moment, on voyait toujours les mêmes personnes. Un jour, il y en a un qui me dit 'pourquoi tu n'ouvres pas une guinguette pour qu'on voie d'autres personnes ?' On s'est dit 'bon allez, on le fait'", raconte-t-il avec un large sourire.

Ils ont vraiment le jardin parfait pour ça Client de la guinguette

Une situation idéale pour le couple qui n'a pas de loyer à payer, bénéficiant également du confort de travailler depuis chez soi. Le cadre est intimiste, et le menu composé de viandes haut de gamme qui séduisent.

"C'est assez extraordinaire. On est en centre-ville, on n'entend pas un bruit. On entend les oiseaux, on n'entend pas les voisins", commente un client profitant de la terrasse. "Je trouve l'idée très bonne, parce qu'ils ont vraiment le jardin parfait pour ça", renchérit un autre dans le reportage en tête de cet article.

Un salon de coiffure miniature au fond du jardin

Le couple n'est pas le seul à exercer dans un tel cadre. Après vingt ans passés à être salariée, Brigitte Chamayou, de Montferrand, dans l'Aude, a décidé de créer son propre salon de coiffure miniature au fond de son jardin. "C'est que ce n'est pas très grand, mais il y a tout ce qu'il faut", insiste-t-elle, sortant ses produits pour colorer les cheveux. Une indépendance qui lui permet d'être plus sereine dans son emploi du temps.

"Dans un monde où tout va très vite, où on fait vraiment beaucoup de choses et qu'on ne prend pas le temps, je n'ai pas peur de prendre dix minutes ou quinze minutes de plus pour passer un moment de partage", affirme-t-elle dans le reportage ci-dessus.

"On est maximum trois personnes, et c'est un plaisir de venir chez elle", explique une cliente. "On échange sur notre quotidien, sur nos petits tracas, et Brigitte est une oreille très attentive à tout cela et ça fait du bien", renchérit un autre. De plus en plus d'autoentrepreneurs adaptent leur passion au confort de travailler depuis chez soi. Ils étaient 215.000 à tenter l'expérience en 2023.