VIDÉO - "J'en pleure" : le spectacle fascinant des baleines à bosse, plus nombreuses que jamais à La Réunion

C'est un déjeuner quelque peu insolite dans ce restaurant de plage. Ici, tous les regards sont braqués vers l'océan. Face aux clients, à quelques centaines de mètres des côtes réunionnaises, les baleines à bosse surgissent des océans. Un spectacle époustouflant visible depuis les quatre coins de l'île à toute heure de la journée.

"On ne voit même pas où atterrit la boule parce qu'on se retourne pour voir la baleine qui saute, c'est incroyable", assure un homme en train de jouer à la pétanque. À quelques jours de la fin de la saison, les habitants profitent de chaque moment. "Je me sens tout excité quand je les vois. Venir ici et les prendre en photo, c'est merveilleux", s'enthousiasme un jeune garçon venu prendre des clichés.