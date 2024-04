Jardinage : le grand principe à appliquer pour planter en fonction de la Lune

Chaque vendredi, Thierry Gabet et Sandrine Duport, deux jardiniers bretons, livrent leurs conseils et astuces depuis leur potager dans le 13H de TF1. Ils expliquent cette semaine comment ils jardinent selon le calendrier lunaire, avec un grand principe simple à retenir.

"On a tous entendu parler de l'influence de la Lune sur les marées, sur le sommeil, voire même sur la pousse des cheveux et des ongles. Alors, pourquoi pas sur les légumes ?", lance Sandrine Duport. Si la plupart des jardiniers attendent que le temps soit clément pour aller au potager, ce n'est pas le cas de cette passionnée de Guiscriff, dans le Morbihan, qui avec son compagnon Thierry Gabet, délivre chaque semaine ses conseils. Au menu ce vendredi : comment travailler en fonction de la Lune ?

Les jours de pleine Lune, c'est l'heure de se reposer

Cela peut paraître un peu complexe, mais rassurez-vous, les calendriers lunaires se trouvent facilement en librairie ou sur Internet. "Ma petite façon à moi de faire, confie Thierry, c'est que je regarde ces calendriers lunaires, je choisis les légumes que je vais planter dans l'année, je regarde toutes les dates et je me fais mon petit calendrier personnel".

Une activité studieuse idéale pour les jours de pluie. Mais si vous ne deviez retenir qu'un grand principe, explique notre jardinier, c'est que la Lune tourne autour de la Terre. Il y a deux grands effets dans son parcours : quand on est en lune descendante, c'est le moment de planter, car les légumes s'implantent mieux dans la terre. Et quand on est en lune montante, c'est le moment de semer, parce que les légumes vont pousser.

Avant de planter quoi que ce soit, nos jardiniers se reportent toujours à leur calendrier. Ce vendredi, la lune est descendante et particulièrement propice à planter les légumes-feuilles. Si vous doutez des pouvoirs de la Lune en la matière, regardez dans le reportage en tête de cet article la différence de taille entre des poireaux plantés par Thierry en lune descendante au mois de juillet l'année dernière, et celle d'autres poireaux achetés en même temps mais plantés à quelques jours de différence.

Sachez enfin que les jours de pleine Lune, c'est l'heure de se reposer : il ne faut rien faire ce jour-là.