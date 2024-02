"Je gère ce que je peux" : Nolan, 17 ans, s'occupe de la ferme de son patron mobilisé sur un barrage

Quand les agriculteurs manifestent, souvent loin de chez eux, qui s’occupe de leur exploitation ? Le travail ne peut pas s'y arrêter, contrairement à une entreprise en cas de grève. Le 20H de TF1 s'est rendu dans deux fermes d'Ille-et-Vilaine où règnent système D et solidarité familiale.

Depuis quelques jours, c’est comme si Nolan, 17 ans, apprenti agriculteur à Saint-Malo-de-Phily, avait sa propre ferme. Avec Soan, son stagiaire de 15 ans, l’apprenti gère toute l’exploitation : son patron est occupé sur un barrage à quelques kilomètres de là.

Alors après avoir nourri 70 vaches, Nolan a 8.000 volailles à faire rentrer pour la nuit. "Souvent, je fais ça avec mon patron quand même, parce qu'à deux, c'est toujours plus facile, commente-t-il. Ça va, cette semaine, on a un stagiaire qui aide, donc ce n'est pas top mal, mais sinon tout seul, c'est un peu la galère. Je gère ce que je peux". Et quand il a une question, son patron reste joignable. L’agriculteur n’est à la ferme que tôt le matin, et tard le soir. "Tout seul, ce serait compliqué, nous explique celui-ci en visio. Depuis une semaine, je n'ai pas pris une seule tâche administrative, je n'ai pas ouvert le courrier... Il ne faut pas lâcher quoi".

"Un en moins, c'est un tiers de travail qui n'est pas fourni"

Et le soir, les vaches n’attendent pas pour la traite. Dans une autre exploitation où se rend notre équipe, pendant que son mari manifeste, c’est un peu la course pour Camille, éleveuse à Pacé (Ille-et-Vilaine), et sa salariée. "Habituellement, je ne trais jamais le soir par exemple. On a du travail pour trois, donc en avoir un en moins, c'est un tiers de travail qui n'est pas fourni", souligne-t-elle, avant de confier avoir été "embêtée" la semaine dernière et avoir dû appeler son beau-père pour qu'il vienne l'aider.

Et pour garder les enfants, c'est mamie qu'il a fallu appeler à la rescousse. Un service que cette dernière rend volontiers : "C'est à eux de défendre leur cause et nous, on est là pour les soutenir et les aider sur leur exploitation".

La solidarité familiale ou le système D, un mode que les agriculteurs devront adopter jusqu’à la fin du mouvement.