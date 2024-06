À La Rochelle (Charente-Maritime), l'émotion est toujours très vive au lendemain de l'accident dans lequel 12 enfants ont été fauchés par une automobiliste de 83 ans. Une fillette de 10 ans est en état de mort cérébrale, a annoncé le procureur ce jeudi. Une équipe de TF1 est retournée sur place.

Pas un cri, pas un rire d'enfant. Devant cette école de La Rochelle ce jeudi matin, il règne un silence de plomb très inhabituel. Émus parfois aux larmes, peu de parents acceptent de témoigner, traumatisés par l'accident de mercredi. "Beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est vrai qu'on se met à la place des parents. Mon fils n'y était pas, mais c'est comme si c'étaient mes enfants en fait", confie un parent d'élève. "Mon fils, il a réagi comme un enfant de 10 ans, la stupeur, et puis il m'a tout de suite demandé si c'étaient des copains de sa classe", raconte un autre.

Une cellule d'écoute a été mise en place par le rectorat.

Mercredi matin, l'accident a été provoqué par une automobiliste de 83 ans. Sept enfants ont été blessés, dont trois gravement. Les victimes ont été évacuées en urgence vers les hôpitaux de Tours (Indre-et-Loire), Poitiers (la Vienne), et La Rochelle. Ce jeudi, l'état de santé de la victime la plus touchée s'est détérioré. "L'enfant de 10 ans hospitalisée à Tours a été déclarée ce jour en état de mort cérébrale par le corps médical. Le parquet de La Rochelle exprime ses profondes condoléances à la famille de la victime et compatît à sa douleur", a annoncé le procureur Arnaud Laraize dans un communiqué.

Dans le quartier, l'émotion reste encore grande. "J'ai été tellement bouleversée à tel point que je n'ai pas fermé l’œil de la nuit. J'ai moi-même cinq arrières-petits-enfants et je me suis dit 'Mon dieu, ces pauvres enfants'", témoigne une habitante.

Pour le moment, la conductrice n'a toujours pas été auditionnée. En état de choc, elle a, elle aussi, été hospitalisée.