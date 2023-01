VIDÉO - "Je ne suis pas un pilleur" : les détecteurs de métaux, une menace pour l'archéologie ?

Pièces de monnaie, boucles de ceinture, dés à coudre… Il ramasse des objets de plusieurs centaines d’années, et parfois bien plus. "J’ai des pièces du XVIe siècle, des pièces du XVe siècle. J’ai des pièces de Philippe l’Arabe, ancien empereur de Rome. Mais je ne me considère pas comme un pilleur. Je ne vends rien du tout, c’est juste pour ma passion, j’aime beaucoup l’Histoire ", assuree le détectoriste dans le reportage en tête de cet article. Mais d’autres en font un business : sur Internet, on peut trouver des milliers d’annonces de monnaies romaines revendues quelques dizaines, parfois quelques centaines d’euros. Selon une association de défense du patrimoine, près de 2,5 millions d'objets seraint ainsi illégalement prélevés du sol chaque année.