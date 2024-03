Désencombrer, c'est bon pour le moral : n'accumulez pas les objets comme cet amoureux inconditionnel des bibelots

C'est scientifiquement prouvé, avoir trop d'objets sous les yeux a tendance à fatiguer plus facilement notre cerveau. Le JT de TF1 a rencontré un habitant de Clermont-Ferrand qui en est le parfait contre-exemple, et une spécialiste qui livre ses conseils pour faire le tri.

Dans cet appartement, cela saute aux yeux : on aurait tendance à dire que la décoration est... chargée. "C'est toute une vie de collection", explique l'occupant des lieux. Effectivement, pas une pièce n'échappe à son amour inconditionnel pour les bibelots en tout genre. Et visiblement, vivre au quotidien, au milieu de tous ces objets, ça ne le dérange pas : "Tout est millimètre, tout est propre. Quelque part, j'ai l'impression de revivre les mêmes voyages, mes souvenirs reviennent", assure cet habitant de Clermont-Ferrand dans le reportage de TF1 ci-dessus. Il n'y en a pas trop ? "Pour moi, non, mais objectivement, oui".

C'est scientifiquement prouvé, avoir trop d'objets sous les yeux aurait tendance à fatiguer plus facilement notre cerveau. Les chercheurs ont confirmé le lien entre rangement et bien-être. "Vous rangez chez vous, vous rangez dans votre tête en même temps, donc vous vous sentez bien", résume une passante interrogée par notre équipe.

"Pas besoin d'avoir 15 plats pour aller au four"

La chasse aux objets qui encombrent inutilement, Angélique en a fait son métier depuis deux ans. Elle livre quelques conseils pour y voir plus clair chez soi. "Pas besoin d'avoir 15 plats pour aller au four, on n'utilisera jamais les 15 plats, souligne la conseillère en rangement intérieur. Les ciseaux de cuisine, on n'a pas besoin d'en avoir quatre, les tire-bouchons, pareil". Il s'agit de faire un tri méthodique avec, par exemple chez notre coach, des vêtements placés à la verticale dans des petites boîtes étiquetées. "J'ai mis 'pulls A' pour mes pulls à moi, 'pulls G' pour mon conjoint, etc. Au moins, quand on veut quelque chose, on sait où chercher", poursuit Angélique.

Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux dit avoir envie de désencombrer son logement.