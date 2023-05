REPORTAGE - "Le Bistrot des villages" : un bar ambulant pour recréer du lien dans les petites communes

La camionnette de Clément, qu'il gère seul, est équipée pour fournir de la petite cuisine et des boissons à la pression. Le jeune homme n'y sert que des produits issus de circuits cours et des rafraîchissements locaux. Une idée qui en réjouit plus d'un. "On a besoin de convivialité, en particulier dans nos villages, et c'est vraiment une très belle façon d'amener les gens à se retrouver", témoigne un consommateur. Une idée qui plaît d'autant plus que le "Bistrot des villages" est extensible à souhait : les gens peuvent ramener leur table de pique-nique pour s'installer et consommer une bonne planche de charcuterie accompagnée d'une pression.

Un succès tel que certains soirs, jusqu'à une centaine de personnes peuvent être présentes devant la camionnette. Clément Nicaud songe d'ailleurs à ouvrir un second Bistrot des villages dans un autre département.