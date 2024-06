Les vidéos faisant la promotion de méthodes de dressage soi-disant révolutionnaires cumulent des centaines de milliers de vues sur Internet. Peut-on vraiment s’y fier ? TF1 a interrogé des professionnels du dressage canin.

À l'approche de l'été, des associations comme la SPA mettent en garde contre des abandons massifs d'animaux. Des abandons qui sont aussi parfois le fait de propriétaires débordés par l'agressivité de leur animal. Les chiens dangereux sont ainsi chaque année à l'origine de plusieurs dizaines de milliers de morsures graves. Bien souvent, il s'agit d'une question de dressage.

Sur Internet, des vidéos de chiens agressifs, devenant doux comme des agneaux du jour au lendemain grâce à des méthodes de dressage soi-disant révolutionnaires, cumulent des centaines de milliers de vues. Mais peut-on vraiment s’y fier ?

Dans le reportage à voir en tête de cet article, notre équipe assiste à une séance d'éducation canine. Et en vérité, c'est beaucoup moins impressionnant que les vidéos vues en ligne. Ce jour-là, Aniva est venue avec Rintintin, un berger allemand d'un an. Son chien a un comportement agressif, car il est stressé. La peur est la principale cause d'agressivité du chien. Mélodie Thomas, l'éducatrice, le met en présence d'un autre chien, qui va se rapprocher petit à petit de lui. À chaque fois que Rintintin reste calme, il est récompensé par sa propriétaire. Au bout d’un mois, Aniva a constaté des améliorations significatives dans son comportement.

"Les vélos, les gens ou les motos qui passent, c’était hyper violent. Il allait sur la route. Aujourd’hui, il les regarde, parce qu’il y a toujours cette petite peur, mais c’est de mieux en mieux", se réjouit sa maîtresse face à notre caméra. Remettre un chien dans le droit chemin ne se fait pas en un claquement de doigt. "L’éducation d’un chien, ça prend du temps. Quand ce sont des chiens adultes, le problème, c'est qu'il va avoir pris l'habitude de mauvais comportement. Et revenir en arrière, c'est toujours compliqué", explique Mélanie Thomas, éducatrice canine depuis 20 ans.

Les gens qui vont faire appel à ces éducateurs canins ne vont pas régler le souci de leur chien. Et souvent, ça va augmenter la problématique. Sylvia Barrera Rodriguez, responsable du Syndicat des éducateurs canins (SECEP).

Alors, peut-on aller plus vite grâce aux méthodes proposées sur Internet ? Nous avons montré des vidéos d'influenceurs à Sylvia Barrera Rodriguez, responsable du Syndicat des éducateurs canins (SECEP). Dans la séquence, "[le chien] porte un collier étrangleur à chainette. C’est problématique, car la gorge du chien est assez fragile", relève cette professionnelle. Aujourd'hui, il suffit d'une formation de deux jours pour devenir éducateur canin. C'est insuffisant, selon elle. "Les gens qui vont faire appel à ces éducateurs canins ne vont pas régler le souci de leur chien. Et souvent, ça va augmenter la problématique du chien et causer des abandons, des euthanasies, etc.", souligne-t-elle. Résultat, la SPA récupère des chiens de plus en plus violents.

Pour lutter contre ce phénomène, depuis maintenant un an, les 700 agents de la SPA sont formés pour les rééduquer. "Quand Rocky est arrivé, il avait beaucoup de réticences avec l’humain. On ne pouvait pas trop l’approcher, on ne pouvait pas le toucher", se souvient Helena Baldarelli-Senise, agente animalière au refuge SPA d’Hermeray (Yvelines). Ce chien se balade aujourd’hui librement, et sans laisse. Mais pour en arriver là, il a fallu un an de travail et de répétitions, explique l'éducatrice. Grâce au travail effectué aux côtés de cette professionnelle, Rocky va enfin pouvoir être adopté par une famille. Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence.