Le détecteur d'âge installé dans ce bureau de tabac du Nord est-il légal ?

Depuis presque quinze ans en France, les mineurs n'ont plus le droit d'acheter du tabac. Pour mieux faire respecter cette interdiction, un buraliste du Nord vient de s'équiper d'un détecteur de visage qui vérifie votre âge. Le 20H de TF1 se penche sur l'efficacité et la légalité du dispositif.

Il est apparu dans ce bureau de tabac d'Hautmont, dans le Nord, il y a un mois. Un boîtier si petit que la cliente que notre équipe interroge dans le reportage ci-dessus ne l'avait pas remarqué. Un détecteur de visage capable de repérer l’âge d’un client : une lumière verte s’allume s’il est majeur, rouge s’il est mineur. Julia se présente face à lui, elle a seize ans. C'est rouge : interdiction formelle de lui vendre des cigarettes ou des jeux d’argent, demi-tour pour elle.

"J'ai 40 ans !"

"C’est tout à fait logique. Nous, de notre temps, on ne rentrait jamais dans un café et tabac, sauf avec les parents pour boire un café", réagit un client. Mais la machine est loin d’être infaillible, à l'image de cette femme qui fait un coucou amusé au détecteur qui a vu rouge face à elle : "J'ai 40 ans !". "Je me mets une barbe, une grosse paire de lunettes, comment il va savoir si je suis majeur ou pas ?", interroge un autre.

Le système peut en effet commettre des erreurs, mais au quotidien, le dispositif facilite le contrôle des clients. "Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de maquillage, une coiffure et des habits qui changent beaucoup, donc on arrive à avoir des doutes, souligne la vendeuse du bar-tabac. Le gérant voit aussi dans cette machine achetée pour 600 euros "un gain de temps" au quotidien, plutôt que de devoir "toutes les cinq ou dix minutes demander une pièce d'identité".

Il n’est pas question de filmer ou d’enregistrer les clients. Le détecteur ne prend pas en photo ceux qui se présentent face à lui, il scanne et analyse les traits du visage en temps réel. Un dispositif légal ? Oui, selon Fatima Ghilassene, experte en droit de la propriété intellectuelle et numérique sollicitée par TF1 : "Ce dispositif n'est pas un système de reconnaissance faciale, il n'y a pas de données collectées, de traitement de données personnelles, donc a priori, je dirais que c'est tout à fait légal".

En France, seule une centaine de buralistes sont équipés de cet appareil. Dans le bar voisin, au moindre doute, le contrôle est plus classique : on vérifie les pièces d'identité. "Il y a des parents qui ne veulent pas descendre de l'auto et qui envoient leurs enfants, ça râle un peu, mais c'est le boulot", commente le gérant. Les commerçants encourent une amende de 750 euros en cas de vente illégale de tabac ou de jeux d'argent à des mineurs.