REPORTAGE - Le sport, véritable porte d'entrée vers le monde de l'entreprise

Les entreprises ont considérablement diversifié leur filière de recrutement ces dernières années. Avec une idée toute simple : le diplôme ne dit pas tout des compétences d’un candidat. C’est d’ailleurs le credo de l’agence pour l’éducation par le sport.

Les règles d’un terrain de sport, ces jeunes les connaissent par cœur. Et pour cause, ils sont issus de clubs sportifs. Et c’est précisément là que Milan Gomes est venu les chercher pour leur apprendre celles de l’entreprise. Le jeune homme est coach d’insertion par le sport à l'Agence Pour l'Éducation par Le Sport (APELS). C’est une école qui a fait un pari : avec ou sans diplôme, ces jeunes sportifs ont des qualités qui valent de l’or pour les employeurs. "Par exemple, un jeune qui est toujours à l’heure à l’entraînement, en général, dans le monde de l’entreprise, il va toujours être à l’heure aussi", explique Milan Gomes, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Sur une base de loisirs des Yvelines, les jeunes inscrits à l'Agence vont donc être formés pendant plusieurs semaines avec, à la clé, 22 CDI à pourvoir. Ils apprennent à se mettre à la place d'un client, à être capable d’argumenter avec lui et à débattre. Chargé de clientèle, conducteur de bus ou même aide-soignant, depuis 2015, ce sont ainsi 3200 jeunes qui sont passés d’un terrain de sport à un CDI grâce à cette méthode.