Les chauffeurs de sécurité assurent le transport des grandes personnalités. Guets-apens, tirs de mortiers... Ils suivent des formations très spécifiques pour se préparer à tous les dangers. Une équipe de TF1 en a suivi une en Meurthe-et-Moselle.

Ils n’ont pas peur de la tôle froissée, ni de faire crisser les pneus. Les conducteurs de sécurité protègent leurs passagers prestigieux grâce à leur voiture, un bouclier qu’il faut savoir maîtriser. "Ce qu'on voit à la télé, souvent, c'est fait par des cascadeurs qui ont beaucoup d'heures de conduite, témoigne un chauffeur en formation dans le reportage de TF1 ci-dessus. Et ça, ça ne se fait qu'avec la pratique. Le faire soi-même, c'est autre chose, il y a le risque que la voiture se retourne..."

Ici, chez MCS Formation, ils apprennent à se dégager, à éviter une agression, ou à faire un demi-tour d’urgence. Les deux jours de formation coûtent 1400 euros. Un savoir-faire indispensable pour attirer la clientèle de luxe. "Il y a des chauffeurs de ministres, de hautes personnalités... ça les rassure sur la qualité de la conduite", explique un autre conducteur venu parfaire sa formation.

Certains viennent de la légion étrangère, d’autres sont gardes du corps ou chauffeurs de taxi. Ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir conducteurs de sécurité. "La demande en termes de chauffeurs spécialisés est devenue beaucoup plus importante depuis les émeutes, ça a doublé, voire quadruplé par rapport à ce que c'était avant", assure Christophe Gury, formateur de chauffeurs de personnalités chez MCS Formation.

Avant les Jeux olympiques, les stagiaires apprennent à identifier les points faibles sur un véhicule. Avec les bonnes techniques, il est facile de casser des vitres ou de couper les ceintures. Important, donc, de connaitre ces gestes en cas de tentative d’agression ou de vol.

Les simulations d'agression se poursuivent de nuit. Le but est d’apprendre à réagir en situation de stress. Le bon réflexe est toujours de rester dans le véhicule, car ces derniers mois, les attaques aux mortiers d’artifice se sont multipliées.