REPORTAGE - Les municipalités vent debout contre les débordements causés par des cérémonies de mariage

Les petites communes sont, elles aussi, concernées. À Autun, commune de Saône-et-Loire qui compte 13.000 habitants, les débordements avaient lieu une fois l'union célébrée. "Nous avions enregistré un phénomène de mode qui consistait à louer des véhicules, de grosses cylindrées, notamment en Suisse, et d'effectuer ensuite des passages en ville à très, très grande vitesse, avec, parfois, des gens qui étaient assis sur la vitre arrière", raconte Cathy Nicolao-Verdenet, adjointe (Mouvement démocrate) au maire. La plaque étrangère de ces voitures, louées sur Internet et livrées à domicile, rend difficile la verbalisation. Pour éviter tout débordement au sein de la commune, les mariés doivent désormais verser une caution : 400 euros en cas de retard et 1000 euros en cas de non-respect du Code de la route. Depuis un an, aucun incident en marge d'un cortège n'a été recensé.

À Décines-Charpieu comme à Autun, la vidéosurveillance a par ailleurs été renforcée et des policiers municipaux sont mobilisés sur le parvis des mairies. Les municipalités restent tout de même confrontées aux rodéos urbains, dont les auteurs ne sont pas toujours interpellés. Entraver la circulation est passible de deux ans de prison et de 4500 euros d'amende.