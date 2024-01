Les refuges de la SPA saturés : "Je n'avais jamais vu autant d'arrivées de chats"

Près de 45.000 animaux ont été recueillis à la SPA en 2023, atteignant presque les chiffres du record de 2019. Les refuges, saturés, tirent la sonnette d'alarme. Une équipe de TF1 s'est rendue dans l'un d'eux en Vendée.

Love est une chienne qui a un peu peur des humains. Mais pas de Sophie, qui l'a adoptée cet été. "Love vient d'une saisie d'élevage, elle s'est retrouvée à la SPA après celle-ci", explique sa propriétaire. La voilà aujourd'hui recueillie dans son nouveau foyer depuis quatre mois. Mais beaucoup d'animaux n'ont pas eu cette chance. L'année dernière, l'association en a accueilli près de 45.000 dans tous ses refuges. Il s'agissait surtout de chiens et de chats. "Ça fait 19 ans que je travaille à la SPA et je n'avais jamais vu autant d'arrivées de chats, explique Sylvie Charles, responsable de la SPA des Sables-d'Olonne (Vendée), dans le reportage de TF1 ci-dessus. Dès le mois de mai, on a été très sollicités par les fourrières."

Les refuges sont saturés et peinent à accueillir tout le monde. En cause ? Des adoptions qui ont légèrement diminué en 2023, alors que les abandons, eux, sont toujours plus nombreux. "Ce sont des gens qui n'ont plus les moyens d'assumer leur animal pour des raisons économiques, analyse la salariée du refuge vendéen. Il y a aussi une méconnaissance des besoins des animaux lorsque les gens en prennent un, voire un manque de temps qui leur est consacré."

"Emprunter" le chien d'un autre le temps d'une promenade

Pour remédier à ce problème, il existe des réseaux et des applications qui mettent en contact des propriétaires de chiens et des volontaires, qui ont du temps et de l'affection à donner. À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Ange, membre de l'association "Emprunte mon toutou", profite donc de ses disponibilités en semaine pour promener des chiens qui ne lui appartiennent pas. Tout le monde s'y retrouve. Les propriétaires ont des solutions de garde, les risques d’abandons diminuent, et les animaux se sentent moins seuls.

Cela peut même favoriser l'adoption en encourageant les volontaires à sauter le pas. "Ça permet aux gens de tester si un chien est compatible avec leur vie avant d'adopter, et donc d'adopter avec confiance au moment de le faire", développe Thibaut Pfeiffer, le créateur d'"Emprunte mon toutou", qui revendique près d'un million de membres. Tout est fait surtout pour éviter le retour de l'animal adopté au refuge. Bonne nouvelle : ce taux a réduit à la SPA l'année dernière, avec plus de 40.000 animaux qui ont trouvé une famille.

Mais outre les chats et les chiens, la SPA déplore en particulier l'augmentation de la prise en charge des "nouveaux animaux de compagnie", les NAC, depuis plusieurs années. "Ces petits animaux très représentatifs de l'animal-objet sont souvent acquis sans projet réfléchi", désapprouve-t-elle dans un communiqué publié lundi. L'institution a conclu l'an dernier "un partenariat historique pour lutter contre la maltraitance animale" avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, afin de mieux combattre ce fléau.