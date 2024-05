Les Saints de glace sont passés, c'est le moment de planter : les conseils des spécialistes du "13H au jardin"

Chaque vendredi, Thierry Gabet et Sandrine Duport, deux jardiniers bretons, livrent leurs conseils et astuces dans le 13H de TF1. C'est le moment de s'activer au potager, car les Saints de glace sont passés

C'est un peu la course dans le potager de Thierry et Sandrine. Les Saints de glace sont une période charnière notée dans tous les agendas des jardiniers. "Depuis l'Antiquité, on a remarqué que les 11, 12 et 13 mai de chaque année marquent la fin de la période des gelées", explique Thierry Gabet. Retenez bien ces dates, car à partir de maintenant, c'est le moment où l'on plante tous les légumes en extérieur.

Thierry va planter plus de 500 plants en une semaine, à commencer par les courges. Au même moment, sous la serre, Sandrine Duport met à l'intérieur tous les légumes d'été. Poivrons, aubergines, piments, melons, pastèques et évidemment tomates, car en Bretagne, tout ce petit monde pousse dans la serre.

Retrouvez tous les conseils de nos jardiniers dans la vidéo à voir en tête de cet article.