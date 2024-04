REPORTAGE - Influenceurs épinglés par la Répression des fraudes : comment les dérives sont traquées

Près de la moitié des influenceurs contrôlés en 2022 et 2023 étaient "en anomalie", indique ce mercredi la Répression des fraudes. La loi visant à encadrer davantage les pratiques commerciales des stars du net, lancée en juin 2023, a encore durci les règles. Une équipe de TF1 a exceptionnellement pu suivre les enquêteurs qui traquent ces fraudes sur les réseaux sociaux.

Un chiffre : en deux ans, sur 310 influenceurs contrôlés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), 145 ont fait l'objet de sanctions, indique ce mercredi l'instance sur son site officiel. Près de dix mois après la promulgation de la loi visant à encadrer l’influence commerciale, adoptée à l'unanimité le 9 juin 2023, une tendance : le nombre de contrôles est passé de 98 en 2022 à 212 en 2023. Dans le reportage du JT de 13h visible en tête de cet article, l'une de nos équipes suit les enquêteurs qui traquent désormais quotidiennement ces fraudes sur les réseaux sociaux.

C’est un traitement miracle pour blanchir les dents ("franchement, c’est un truc de dingue", promet l’influenceuse qui en fait la promotion), ou encore, tenez-vous bien, des pilules (évidemment elles aussi inefficaces) censées guérir le cancer, en s'attaquant aux "cellules cancérigeuses (sic)", dixit le jeune homme chargé de les vendre au moyen d’une vidéo sur Instagram. Une fois repérés grâce à une veille sur tous les réseaux sociaux, ainsi qu'aux signalement des internautes sur la plateforme dédiée "SignalConso" , ces influenceurs hors-la-loi voient leurs dossiers recoupés avec ceux de la police et de la justice, avant que les agents de la DGCCRF ne se fassent eux-mêmes passer pour de potentiels acheteurs auprès d'eux.

"Les enquêteurs devront alors prendre un nom et un pseudo totalement factices pour se mettre dans la peau du consommateur et ainsi savoir quel discours commercial sera tenu", détaille Géraldine Mille, cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF. Les infractions vont de la simple publicité masquée à la vente de produits interdits. "Pour les manquements les plus légers, nous adressons des avertissements aux professionnels, alors que les plus graves sont transmis à la justice pour des sanctions pénales", précise Marie Suderie, porte-parole de la DGCCRF. Dans ces derniers cas, les influenceurs encourent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Des "moyens extrêmement faibles"

Toutefois, le 13 mars, les députés Arthur Delaporte (PS), Louise Morel (MoDem) et Stéphane Vojetta (Renaissance), qui présentaient à l'Assemblée nationale un rapport d'application de cette "loi influenceurs", déploraient les "moyens extrêmement faibles" dont dispose la DGCCRF pour mener à bien ses tâches. Parce que les agents de Bercy n’ont pas pu traiter l’intégralité des cas de pratiques commerciales trompeuses qui leur ont été adressés, loin de là. Quelque 39 agents de l’autorité publique travaillent à ce jour sur le sujet, "alors qu’il en faudrait 200, voire 300", estime le rapport. D’après le ministère de l’Économie, il y aurait, en France, environ 150.000 influenceurs.