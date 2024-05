VIDÉO - Multiplication des éboulements dans les Alpes-Maritimes : peut-on mieux les anticiper ?

Dans les Alpes-Maritimes, les pluies diluviennes ont eu raison d’un pan de falaise, qui s’est écroulé sur la route menant au village de Coaraze. Le département est l'un des plus exposés au risque d'éboulements. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine ont déjà eu lieu. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Depuis qu’un éboulement coupe la route d’accès au village, les habitants de Coaraze (Alpes-Maritimes) ont dû apprendre à patienter. Une piste de fortune a été aménagée, mais on ne peut l’emprunter qu'en file indienne, deux fois par jour et à heures fixes. "J’ai dû faire modifier mes horaires de travail pour commencer plus tôt et avoir le convoi de 7h15. C’est vrai qu’on a pas mal changé nos habitudes, cet éboulement nous a chamboulés", explique un habitant, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En raison des pluies diluviennes, il y a un mois, un pan de montagne s’est effondré sur la route principale menant au village. Un incident qui est loin d’être un phénomène isolé. En mars dernier, un éboulement s’était déjà produit en plein centre-ville de Nice, tout comme en février sur la route d’Isola 2000, ou encore à Saint-Sauveur-sur-Tinée en janvier. Dans les Alpes-Maritimes, on en compte une trentaine depuis le début de l’année, comme le montre l'infographie ci-dessous. Pour se faire une idée, cela équivaut à une route coupée tous les quatre jours.

undefinedundefinedTF1

En cause, les fortes précipitations de ces derniers mois, mais aussi le changement climatique. "L’alternance pluie-sécheresse provoque gonflement et dégonflement du sol, ce qui fragilise la roche. Cela accélère son vieillissement et son instabilité. C’est la raison pour laquelle ça tombe", explique le géologue Alain-Jean Vernet. Après chaque éboulement, il faut dégager la route, mais aussi entreprendre des travaux de consolidation. "On procède au confortement de l’ouvrage avec des barres mécaniques qui sont ancrées dans le rocher et scellés avec du ciment", détaille Marc Piana, chef adjoint à l’Agence routière départementale de Menton-Roya-Bévéra.

Un travail titanesque pour couvrir le territoire

Des travaux de consolidation sont menés régulièrement sur tout le réseau routier du département afin de prévenir les éboulements. Mais cela représente un travail titanesque, d’autant que les Alpes-Maritimes comptent plus de 5.600 kilomètres de route. Chaque année, le Conseil départemental dépense 3 millions d’euros pour réparer et sécuriser le réseau routier.

S’il est impossible de savoir précisément où et quand auront lieu les futures chutes de pierre, des géologues auscultent continuellement la montagne, notamment à l'aide de drones. Pour cela, l’appareil est équipé d’un laser qui scanne la roche.

"En comparant les nuages de points qui sont issus de ce scan laser, on peut définir ce qui a bougé et ce qui n’a pas bougé entre deux vols", explique Florent Adamo, géologue au Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le but est d'anticiper au maximum les mouvements du terrain. "En volant avec le drone, on peut identifier des masses rocheuses qui sont instables, où on estime qu’elles peuvent tomber prochainement. Et, à ce moment-là, on essaie de les sécuriser en les maintenant en place. Sinon, on les fait tomber en les purgeant", reprend Florent Adamo. Le climat et la densité des constructions font des Alpes-Maritimes l’un des départements les plus exposés au risque d'éboulements.