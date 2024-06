Deux semaines après les premiers cas d'intoxications d'enfants à Fère-Champenoise, le mystère reste entier. La cause des symptômes reste pour l'heure inconnue, mais les résultats de nouvelles analyses sont attendus ce vendredi. Plusieurs hypothèses ont déjà été éliminées.

Le mystère reste entier et les grilles de l'école fermées. Plusieurs dizaines d'élèves scolarisés au sein du groupe scolaire de la commune de Fère-Champenoise, dans la Marne, avaient été hospitalisés le 30 mai dernier, après avoir été pris de malaises sur le chemin de la cantine. Déjà malades il y a quinze jours, cinq élèves ont été à nouveau pris de nausées, de maux de tête et de démangeaisons cette semaine.

"Les parents se disent : 'ils vont peut-être trouver ?' C'est tout à fait normal et ça paraît bizarre. Et même la médecine est en recherche là-dessus. Tout le monde est dans l'attente d'une réponse", explique le maire, Gérard Gorisse, face à la caméra de TF1.

Pour le moment, le phénomène reste totalement inexpliqué. Et ce n'est pas faute de mener des investigations poussées. Les autorités sanitaires ont permis à ce stade d'écarter les hypothèses de l'intoxication alimentaire, d'une contamination par la fontaine à eau et d'une intoxication au monoxyde de carbone, indique la préfecture de la Marne dans son dernier communiqué.

Les pompiers n'ont quant à eux pas non plus détecté de présence de produits chimiques, tandis que la Direction régionale de l'environnement (Dreal) n'a pas relevé d'activité humaine ou agricole suspecte. Le réseau Atmo, qui surveille la qualité de l'air, ne rapporte pour sa part aucune essence végétale allergisante.

De nouvelles analyses de la qualité de l'air, dont les résultats sont attendus ce vendredi, sont cependant en cours dans les salles de classe et aux abords de l'école. "On va regarder un certain nombre de polluants gazeux, les particules également à l'air extérieur, et d'autres polluants en air intérieur comme le CO2, qui peut avoir des impacts sur la santé", décrit Cyril Pallares, directeur opérationnel Atmo Grand-Est, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les autorités sanitaires mènent également une enquête auprès des "familles et des adultes concernés pour finaliser une synthèse épidémiologique".

Une nouvelle réunion se tiendra ce vendredi 14 juin en présence des acteurs concernés, à la suite de laquelle la préfecture communiquera un point de situation. Les élèves de l'école élémentaire sont, en attendant, toujours répartis dans d'autres établissements de la commune.