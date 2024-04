"On a eu un coup de cœur sur le cochon" : le succès fou des animaux miniatures

Chiens mais aussi ânes, les cochons moutons... La mode est aujourd'hui aux mini animaux.

Alexandre partage son salon avec un animal que l'on a rarement chez soi. "De prime abord, c'est quelque chose d'atypique... Mais il n'y a pas de problème, de propreté ou autre". Ce mini cochon a quasiment sa taille adulte. C'est un format réduit qui lui permet de vivre dehors et dedans, presque comme un animal de compagnie classique. "On a eu un coup de cœur sur le cochon parce qu'il est mignon", confie Alexandre.

Ce coup de cœur, ils sont de plus en plus nombreux à le partager sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de bébés, mais bien d'animaux avec leur taille définitive. Même l'acteur Pierre Niney a succombé à un âne miniature.

Des zébus miniatures, on n'en voit pas partout"

La ferme pédagogique "La contrée des minis" à Hilbesheim (Moselle), s'est spécialisée dans l'élevage d'animaux miniatures. Il y a de plus en plus de candidats à l'adoption. "C'est un peu singulier, ça change un peu de l'ordinaire, et ils aiment bien avoir des petits animaux..., explique la responsable, Sophie Sasso. Des zébus miniatures, par exemple, on n'en voit pas partout".

Des élèves de maternelle sont venus y découvrir des cailles de Chine dont les adultes sont de la taille d'un poussin. Les chèvres et l'âne sont de deux fois moins grands que les autres animaux de leur espèce. Cette petite taille s'obtient naturellement. Ici, tous les animaux sont au format mini, ce qui permet de diviser par deux la taille des pâturages. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.