"On est en train de mettre Nouméa à feu et à sang" : en Nouvelle-Calédonie, des violences malgré l'état d'urgence

Une troisième nuit de couvre-feu a commencé jeudi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Dans la matinée, un deuxième gendarme a été tué à la suite d'un "tir accidentel". Malgré l'état d'urgence, les barrages des émeutiers restent nombreux.

Le bilan ne cesse de s'alourdir en Nouvelle-Calédonie plongée dans une crise sécuritaire, identitaire et politique, sur fond de révolte contre une réforme électorale controversée. Un deuxième gendarme a été tué par un tir accidentel en partant en mission, jeudi sur ce territoire français du Pacifique sud , où l'armée s'est déployée pour tenter d'enrayer les émeutes qui durent depuis trois jours maintenant. Au total, cinq personnes sont décédées et plusieurs centaines ont été blessées.

Une troisième nuit de couvre-feu a commencé jeudi à Nouméa mais malgré l'état d'urgence, les barrages des émeutiers restent nombreux. Les zones industrielles, les centres commerciaux et les bâtiments publics sont incendiés dans l'agglomération. Alors que 100.000 armes sont en circulation sur l'île, les tirs se multiplient. "On est en train de mettre la ville de Nouméa à feu et à sang", explique dans le reportage en tête de cet article Sonia Lagarde, la maire de Nouméa évoquant une "situation extrêmement inquiétante" alors que "les pompiers ne peuvent plus aller éteindre les feux par manque de sécurité parce qu'ils se font caillasser et tirer de dessus."

En attendant les renforts de métropole, les habitants créent des groupes d'auto-défense. Certains témoignent de manière anonyme. "Troisième nuit de garde, on se relaie, on est organisés, on est très vigilants", explique l'un d'eux dans le reportage en tête de cet article. "Là ils viennent de tirer à balles réelles sur des gens, c'est la réalité de la Calédonie depuis plusieurs nuits, on ne dort plus, on ne sait pas quoi dire à nos enfants, donc a besoin d'un peu d'aide", poursuit un second.

La police s'est déployée mercredi devant l'aéroport de Nouméa qui reste fermé. Les 1800 policiers et gendarmes de l'île vont recevoir le renfort de 500 hommes : 4 escadrons de gendarmes, 2 sections de CRS, le GIGN et le Raid déployés en priorités dans les aéroports et les ports. Sur les images dans le reportage en tête de cet article, du matériel est fourni aux forces de l'ordre elles-mêmes attaquées. Le haut commissaire de la République estime que les émeutiers sont au nombre de 5000 sur l'île. Une trentaine de leaders de ce mouvement sont assignés à résidence.