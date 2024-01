VIDÉO - "On ne bougera pas" : les agriculteurs en colère bloquent l'A64 près de Toulouse

Les agriculteurs multiplient les actions depuis plusieurs mois, et leur colère monte d'un cran ces derniers jours. Près de Toulouse, l'autoroute A64 est bloquée depuis jeudi après-midi. Un campement, où l'une de nos équipes s'est rendue ce vendredi, y a été installé.

Impossible de tracer sa route sans être dévié. Ce vendredi matin, l'autoroute A64 est à nouveau bloquée au niveau de la sortie de Carbonne (Haute-Garonne). Les automobilistes prennent leur mal en patience. "C'est peut-être pour une bonne cause", glisse l'un d'eux derrière son volant. Une autre conductrice a l'air mieux renseignée : "Moi, je les soutiens complètement, car c'est une frange de notre société qui nourrit la France, et ils n'arrivent pas eux-mêmes à vivre", dit-elle.

Le groupe d'agriculteurs qui a mis en place ce blocage vient de tout le département. Il s'est organisé sans syndicat autour de trois principales revendications : l'indemnisation promise par le gouvernement sur la maladie qui touche les bovins, la répartition de l'eau et la taxation du gasoil non routier. Car depuis quelques années, l'éleveur bovin à l'origine du mouvement ne parvient plus à se dégager un salaire. "Il y a l'électricité, on va parler du carburant, des assurances, liste-t-il face à notre caméra. Et je finis l'année à moins 7000 euros sans me sortir de salaire, alors qu'avant, j'arrivais à me sortir un salaire".

C'est une colère qui monte déjà depuis quelques mois, et à chaque fois, les actions sont plus spectaculaires. Comme les images enregistrées en novembre dernier que montre la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article, ou celles-ci prises mardi lors d'un grand rassemblement organisé à Toulouse. Aujourd'hui, les agriculteurs comptent bien obtenir gain de cause. Sept d'entre eux ont passé la nuit ici, dans un conteneur rempli de paille. "Voilà notre habitat de fortune pour la nuit, nous montre l'un d'eux. On est équipés, on peut tenir, on n'a pas froid. On va faire des équipes tournantes. Il va falloir tenir et tant qu'on n'aura pas des réponses de l'État, on ne bougera pas".

Si depuis jeudi, d'autres points de blocage ont été mis en place dans la région, c'est ici sur l'A64 que se concentre la mobilisation. Pas question pour ces éleveurs et producteurs de quitter les lieux avant d'avoir obtenu une réponse concrète du Premier ministre.