"On ne veut pas casser, on veut se montrer" : les images des convois d'agriculteurs convergeant vers Paris

Ce lundi marque un tournant dans la mobilisation des agriculteurs : ils lancent leur opération "siège de Paris". Quels blocages autour de la capitale ? Le JT de TF1 fait le point et vous montre les images.

C'est le grand départ pour Justin Durand. Avec une dizaine d'agriculteurs, ils quittent Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, pour rejoindre le blocage de Villabé, en région parisienne. "On est parti rejoindre les tracteurs pour bloquer l'A6 pour une durée indéterminée", lance-t-il au volant de son engin. Un périple de 70 kilomètres escorté par la gendarmerie. "On a pris le sac de couchage, et puis on va attendre le temps qu'il faudra", poursuit-il.

Pour soutenir le mouvement parisien, certains viennent de loin, voire très loin. Notre reportage se poursuit avec un convoi au départ d'Agen. "Combien de temps on va mettre ? Je pense 24 heures", estime José Pérez, agriculteur co-président de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne. D'ici à une heure, les principaux axes autoroutiers menant vers la capitale seront en tout cas bloqués par huit rassemblements. L'un d'eux est à seulement huit kilomètres du centre, comme le montre la carte ci-dessous :

TF1

À Beauvais (Oise), cela fait bientôt une semaine que les agriculteurs bloquent l'A16. "On a toujours la même motivation, ça ne change pas, assure une éleveuse face à notre caméra. On a toujours autant de monde, plus de monde de jour en jour, donc ça ne change pas". Un siège à l'organisation quasi militaire : les agriculteurs veulent stopper les poids lourds qui tenteraient d'accéder à la capitale. Il s'agit de "faire comprendre à la population qu'on est là pour se faire entendre, nous explique un éleveur. On ne veut pas casser, on ne veut pas de dégradations, mais on veut se montrer. Il faut qu'on se montre. Et dire qu'on ne lâche rien".

Parmi les lieux stratégiques sous haute surveillance ce lundi, le marché de Rungis. Des blindés sont postés devant chaque entrée. Les forces de l'ordre contrôlent toutes les allées et venues. Au total pour surveiller les sites sensibles, 15.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, appuyés par des hélicoptères. L'objectif, empêcher les agriculteurs d'entrer dans les grandes villes ou de bloquer les aéroports et les marchés internationaux.

En signe de soutien à la mobilisation parisienne, à Nîmes, tôt ce lundi matin, une banderole a été décrochée de l'autoroute A9 pour prendre la direction de la capitale. "C'est parti pour Paris, commente Laurent Paillat, président de la FDSEA du Gard. On va envoyer trois collègues soutenir les copains de la couronne parisienne". "Au total, une quarantaine d'actions sont menées dans toute la France aujourd'hui.