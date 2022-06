Pagaille à la Gare de Lyon : des passagers racontent leur nuit d'enfer

Nuit de galère à la Gare de Lyon. Dimanche soir, des milliers de voyageurs sont restés bloqués pendant de longues heures sur les quais. Plus tôt dans l'après-midi, un piéton avait été heurté par un TGV au niveau de Maisons-Alfort, entraînant l'interruption du trafic, et donc de nombreux retards au départ ainsi qu'à l’arrivée de la gare parisienne. "Quand on allait voir les agents, ils nous répondaient que les trains allaient arriver un peu aléatoirement, et ils n’étaient pas en mesure de nous dire combien d’attente il y aurait", témoigne, un peu agacée, une voyageuse, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.