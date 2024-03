REPORTAGE - Pas-de-Calais : après les inondations, la pollution inquiète désormais les habitants

Dans le Pas-de-Calais, des tonnes de déchets se trouvent dans les rivières et les fleuves côtiers. Les habitants s’inquiètent d’une pollution causée par les inondations de novembre. Des effets néfastes sur les cours d’eau, les sols et la biodiversité sont probables.

La pêche affectée par les inondations. Le week-end dernier, la saison de pêche a débuté pour les 25.000 pêcheurs licenciés dans le Pas-de-Calais. Mais les conséquences des inondations et des crues en novembre 2023 persistent. Au bord des cours d'eau, se trouvent de nombreux déchets, surtout en plastique, emportés par le courant pendant les inondations et restant coincés une fois que l'eau s'est retirée. Pour Enzo Bourteel et Adrien Hetroit, licenciés en pêche, la reprise est quelque peu gâchée, face aux "sacs plastiques".

Plus inquiétant, Enzo a observé six poissons morts depuis novembre, comme le sandre pris en photo et dévoilé dans le sujet en tête de cet article, qu'il a trouvé bloqué dans les branches d'un arbre : "Je n'avais jamais vu des poissons comme ça", dit-il dans le sujet de TF1.

La Fédération de pêche a distribué à ses adhérents des sacs pour en ramasser le plus possible, pour éviter que le plastique se dégrade. "Un impact néfaste sur les poissons, leur reproduction, les espèces qui vivent autour", détaille Adrien Hetroit, pêcheur. Le week-end dernier, environ 3000 mètres cubes de déchets ont été ramassés dans le département, lors d'une opération de nettoyage.

La pollution invisible représente un autre danger, comme l'explique à TF1 Pascal Sailliot, président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique : "Ce que l'on peut craindre, ce sont des hydrocarbures libérés, des substances toxiques se trouvant dans des bâtiments industriels ou même chez le particulier".

À 60 km de là, dans la ville d'Attin, les crues ont laissé d'autres empreintes. Les algues, non-toxiques pour l'homme, se sont développées à cause d'un dysfonctionnement de la station d'épuration d'une usine voisine. Les habitants vont devoir nettoyer. Contactée par TF1, la mairie se dit prête à aider les personnes qui en font la demande.