Pêche interdite : des poissons se font rares sur les étals, les pêcheurs mènent une action coup de poing

Cela fait dix jours que la pêche est en partie interdite dans le golfe de Gascogne, pour protéger les dauphins. Une action coup de poing des pêcheurs en colère a été menée ce mercredi matin à Nantes. À La Turballe, où s'est rendue une équipe de TF1, des poissons commencent à être difficiles à trouver et plus chers.

C'est un acte de rébellion. À Nantes (Loire-Atlantique) tôt ce mercredi matin, comme le montre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus, les pêcheurs bretons ont déversé des poissons congelés et tendu des filets sur le bâtiment de la direction interrégionale de la mer. "On est venu exprimer notre ras-le-bol parce qu'on en a marre de prévenir l'État de la pression qu'on subit constamment depuis des années maintenant", explique un des manifestants face à notre caméra.

Pour limiter la capture de dauphins dans le golfe de Gascogne, 450 bateaux français doivent rester à quai pendant un mois, comme ici à La Turballe (Loire-Atlantique). Romain, patron pêcheur, est pourtant équipé depuis cinq ans de ce répulsif acoustique : "Il envoie des pings, d'où le nom de pinger. C'est censé faire fuir les dauphins", explique-t-il. Et selon lui, "ça a l'air de fonctionner".

Le merlu ou la sole difficiles à trouver

Difficile pour les pêcheurs de rester à quai. En hiver, c'est la pleine saison de pêche. "La vérité, c'est qu'à la fin, même si on a fait un mois de mer complet, j'ai payé les emprunts, j'ai payé les assurances, j'ai payé les hommes, mais il ne reste rien pour entretenir les bateaux, se faire un peu de trésorerie", explique Thomas, autre patron pêcheur.

L'interdiction concerne la pêche au filet et celle des gros bateaux de plus de huit mètres. Les autres bateaux continuent d'alimenter les poissonneries, mais il est difficile de trouver certains poissons, comme le merlu ou la sole. "Dans cette période de l'année, on est entre 12 et 14 euros le kilo à peu près. Et là, le double", indique un poissonnier. Un de ses clients enchaîne : "Il n'y a pas que le consommateur qui est pénalisé. Le pêcheur, le vendeur, le sont tous : plus c'est cher, moins ils vendent".

Les citoyens commencent peu à peu à se mobiliser. À La Turballe, la mairie leur propose de signer une pétition en soutien aux pêcheurs.