REPORTAGE - Pénurie de saisonniers : comment les hôtels et les campings font face au manque de personnel

L’hôtel quatre étoiles fait donc une croix sur 60 couverts par jour et le service à la piscine. Pour ces touristes étrangères, c’est pourtant un indispensable. "On préférerait avoir un service à la piscine et un beau bistrot plutôt que de prendre la voiture pour aller boire un verre", affirme l’une d’elles. "C’est très décevant. Le bistrot et le bar nous manquent", ajoute une autre.

Selon la propriétaire, il lui est impossible de trouver les bons candidats, même logés et nourris. Aujourd’hui, l’établissement en paye le prix fort. "Ça fait 300.000 euros de moins. Ce n’est pas que je peux me permettre, c’est que je suis dans l’obligation, donc c’est dommage", soupire Danièle Bérard, co-propriétaire de l'Hostellerie Bérard et Spa.