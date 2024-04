Perrier : pourquoi deux millions de bouteilles ont dû être détruites

Le groupe Nestlé a annoncé avoir détruit deux millions de bouteilles de Perrier. En cause, une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un de ses puits du Gard. Le JT de TF1 vous explique.

Que s'est-il passé dans l'usine Perrier de Vergèze (Gard) ? "Plusieurs lots de bouteilles", soit l'équivalent de "plusieurs centaines de palettes" habituellement livrées en magasin, ont été détruits "par précaution", a indiqué Nestlé Waters, propriétaire du site. En cause : une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un de ses puits du Gard, suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Ce jeudi matin, l'activité continue, mais la destruction de ces deux millions de bouteilles d'eau gazeuse préoccupe les habitants de la commune. "C'est inquiétant parce qu'on fait confiance, mais s'il y a des problèmes de santé, c'est grave", déplore ainsi une retraitée.

Il existe une contamination bactériologique régulière (...) notamment après des épisodes pluvieux. L'ARS d'Occitanie

Selon le groupe Nestlé Waters, le problème est apparu après les fortes pluies survenues lors de la tempête Monica le 10 mars dernier. Des bactéries d'origine fécale se seraient infiltrées dans les eaux en sous-sol. Après enquête, la préfecture a suspendu le forage la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois que ce problème alerte les autorités. En juin 2023, l'Agence régionale de santé en Occitanie avait pointé du doigt ce phénomène. Dans un communiqué, elle expliquait qu'"il existe une contamination bactériologique régulière (...) notamment après des épisodes pluvieux".

Pour Ingrid Kragl, directrice de l'information chez Foodwatch France, "ces nouvelles révélations soulèvent d'énormes questions. Combien de fois c'est arrivé ? Quelle a été la réaction dans le passé de Nestlé Water ? Est-ce que finalement des bouteilles sont passées entre les mailles du filet ? Est-ce qu'elles n'ont pas été commercialisées ?", interroge-t-elle. "Non", répond Nestlé dans un communiqué. Selon le groupe, aucune bouteille contaminée n'a été commercialisée. "Tous les produits que nous mettons sur le marché sont parfaitement sûrs", affirme-t-il, assurant "réaliser 700 analyses quotidiennes des eaux sur le site de production de Perrier".

Ces contrôles sont obligatoires et complétés par des prélèvements de l'Agence régionale de santé, à la fois lors du captage, mais aussi lors du conditionnement. L'eau est ensuite analysée par un laboratoire agréé par le ministère de la Santé avec 70 points de contrôle pour détecter, par exemple, la présence d'aluminium, de plomb ou encore d'hydrocarbures. En cas de contamination, les lots sont retirés de la vente. Sur les sept forages du site de Vergèze, six n'ont fait l'objet d'aucune alerte et continuent de fonctionner normalement.