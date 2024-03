Pièces de 2 euros offertes aux élèves : pourquoi elles ne valent pas (du tout) le prix auquel elles se revendent

Quatre millions de pièces commémoratives de 2 euros ont commencé à être distribué dans toutes les écoles primaires pour célébrer l'organisation des JO en France. Certaines se revendent déjà à prix d'or sur Internent. Selon un spécialiste sollicité par TF1, c'est du grand n'importe quoi.

C'est une pièce de monnaie très spéciale. Au recto, sa valeur, 2 euros, au verso, une tour Eiffel et des anneaux olympiques. Le modèle a été fabriqué par la Monnaie de Paris, et offert à tous les écoliers français du CP au CM2 avec un livret pédagogique.

Au total, quatre millions de pièces seront distribuées en avril, mais Louis et Mila ont, comme d'autres enfants, déjà reçue la leur des mains de leur maîtresse. "Elle avait juste dit qu'il y avait une pièce qui valait plus de 2 euros, raconte la petite fille. Parce que c'est une pièce à collectionner". "On est les seuls à avoir cette pièce dans la France", ajoute fièrement son frère.

Des pièces commémoratives qui se retrouvent déjà en vente sur plusieurs sites Internet, et à des prix très élevés : 100, 200, et même 1000 euros. Dans le reportage en tête de cet article, notre équipe contacte un des vendeurs, âgé de 9 ans. C'est sa mère qui répond au téléphone. "Je crois qu'il l'a mise à 100 euros, il l'a eue effectivement à l'école", confirme-t-elle. Pour elle, il est probable que son fils l'ait vendue pour se faire de l'argent de poche : "Il n'a que 9 ans donc ça doit être ça".

24 millions d'exemplaires bientôt dans la poche des Français

Mais quelle est la valeur exacte de cette pièce pour un collectionneur ? Pour le savoir, nous sommes allés chez un spécialiste. Surprise, des pièces de 2 euros spéciales JO, il en a des dizaines, comme celle des jeux d'Athènes en 2004 ou de Londres en 2012. Loin d'atteindre des sommets, toutes ces pièces ne valent que 2 à 3 euros. Pour lui, retrouver celles de Paris sur Internet n'est pas surprenant. "C'est juste un effet boule de neige suite à des gens qui ont commencé à les mettre très cher sur Internet, en y voyant une possibilité de faire de l'argent très vite. Mais ce sont des pièces qui ne se vendent pas", tranche-t-il.

Car si elle est rare actuellement pour Louis et Mila, cette pièce ne le sera plus courant juin. La Monnaie de Paris en a fabriqué 24 millions d'exemplaires, qui finiront toutes dans le portefeuille des Français.