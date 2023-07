REPORTAGE - Pompiers volontaires : comment concilier vie professionnelle et engagement auprès des soldats du feu

Un dispositif dont bénéficie également Timo, gestionnaire de rayons dans une grande surface. Pour cette année 2023, son employeur a décidé de doubler le nombre de jours où il pourra partir sur le terrain pour combattre un incendie ou se former, sans avoir à poser de congé. Le label est aujourd'hui distribué à une cinquantaine de grandes entreprises. Un nombre que les pompiers espèrent voir grandir afin de permettre à ceux qui voudraient s'engager de pouvoir le faire plus facilement. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent aujourd'hui 78% des effectifs en France. Ils assurent la moitié des interventions en milieu semi-urbain et 80% des missions en zone rurale.

Et ces soldats du feu volontaires auront un rôle de plus en plus crucial dans les années à venir dans le contexte du changement climatique qui, en amplifiant la durée et l'intensité des vagues de chaleur, augmente également le risque d'incendie en France et dans toute l'Europe.