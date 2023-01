VIDÉO - Voitures d'occasion : elles n'ont jamais eu autant la cote !

François Bitton, responsable de concession, le sait : il vendra très rapidement cette 5008 récente avec 12.500 kilomètres au compteur, affichée au prix de 38.900 euros. Elle coûte pourtant à peine 5000 euros de moins que la version neuve présentée dans le magasin. Comment expliquer alors ce faible écart de prix ? La raison est simple, ce modèle est très recherché. "Aujourd’hui, on a une forte demande. J’ai peu de véhicules et plus de clients, ce qui permet d’augmenter un petit peu les tarifs", relate-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.