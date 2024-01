VIDÉO - "On est vraiment mal" : les producteurs de lait laissent éclater leur colère

Plusieurs centaines d'agriculteurs en colère se sont rassemblés jeudi devant des usines de Lactalis. Les producteurs réclament des hausses du prix d'achat du lait. Une manifestation en pleines négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels.

Blocage d'une route nationale en Ariège, action coup de poing dans un supermarché dans La Loire, banderole accusatrice en Mayenne. Un peu partout en France, la grogne des agriculteurs et notamment des éleveurs laitiers. "Les charges ont énormément augmenté. Quand vous voyez des gens de 50 ans qui pleurent, vous comprenez qu'ils sont vraiment mal", s'alarme Samuel Gouel, responsable de la section laitière à la FDSEA 53.

Pourquoi sont-ils en colère contre le numéro 1 mondial des produits laitiers ? Chaque mois, Lactalis et les éleveurs qui fournissent les groupes fixent le prix d'achat du lait. Début janvier, aucun accord n'a été trouvé. Lactalis fixe alors seul le tarif, 40 centimes le litre de lait, bien loin des 45 centimes exigés par les agriculteurs.

Cyril Bousquet est éleveur laitier depuis 20 ans, exclusivement pour le groupe Lactalis. Problème, ces derniers temps, toutes ses charges ont explosées. "Ce qui nous coûte cher, c'est le gasoil, les engrais, le matériel qu'il faut amortir, la main d'œuvre... Au bout, il faut que nous aussi on puisse le répercuter à sa juste valeur."

Et pour cela, un seul moyen selon lui, trouver un meilleur équilibre entre producteur, industriel et distributeur. "Il y a trop d'écart entre un prix du lait qu'on vend à 40 centimes le litre et qu'on retrouve à 1,20 euro dans les grandes surfaces. Ces 80 centimes, ils sont passés où ?"

Contacté, Lactalis souligne les efforts déjà fournis par le groupe : "En trois ans, nous avons augmenté de 30% le prix du lait payé aux producteurs, c'est la preuve que nous valorisons leur travail." La filière est dans l'impasse et le consommateur en fait aussi les frais. Dans les rayons, le prix du lait a bondi de 16% en un an. Impossible de savoir si les négociations entre fabricants et distributeurs qui se terminent fin janvier inverseront la tendance.