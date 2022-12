VIDÉO - Quand les camions fragilisent les ponts

Dans l'Hexagone, ce dispositif de surveillance a été installé sur les ponts les plus fragiles. Mais comment détecter ces structures en mauvais état ? Ces ouvrages d'art sont contrôlés chaque année par des agents des mairies ou des départements. Et tous les trois ans, une étude plus poussée est menée par des experts. "Des entreprises spécialisées viennent vérifier la tension, la solidité des câbles porteurs", précise Frédéric Gineste, vice-président en charge des infrastructures au conseil départemental du Lot.

Dans le Lot, le département doit surveiller plus de 900 ponts. Les autorités veulent aller plus loin. Pour interdire les camions, elles ont placé des gabarits. Et en 2023, des ballons seront installés devant certains ouvrages. "Les véhicules seront pesés et en fonction de leur poids, un feu rouge ou un feu vert s'allumerait pour les autoriser ou pas à s'engager sur le pont", ajoute-t-il dans la vidéo en tête de cet article. En France, plus de 30.000 ponts seraient en mauvais état.