VIDÉO - Grève des éboueurs : à Saint-Brieuc, les poubelles s'accumulent

Au centre de déchets, les camions sont à l'arrêt. Venant grossir les rangs de l'opposition à la réforme des retraites, les grévistes veulent dénoncer la pénibilité de leur travail. "Déjà, 62 ans pour certains, c'est pénible, donc non, on ne veut pas travailler plus. On n'imagine pas les collègues à 64 ans derrière un camion-poubelle", explique Stéphane Le Fèvre, secrétaire général de la CGT de l'agglomération de Saint-Brieuc. Actuellement, pour les éboueurs employés par une collectivité comme ici à Saint-Brieuc, des critères de pénibilité peuvent être pris en compte, avec un départ possible dès 57 ans.