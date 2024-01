Supermarchés, routes... comment le mouvement des agriculteurs impacte le quotidien des Français

Une quarantaine de points de blocage ont été annoncés pour ce lundi, contre une centaine avant le week-end. Le mouvement des agriculteurs entre dans sa deuxième semaine et de premières conséquences se font sentir dans le quotidien des Français. Regardez ce reportage de TF1.

Pour aller travailler ce lundi matin, Alicia a dû modifier ses habitudes, comme elle l'explique dans le reportage en tête de cet article. Elle ne traverse pas ce pont en voiture, mais à pied. "Normalement, je viens en voiture avec mon compagnon, sauf que là, il a été obligé de me déposer au rond-point, pour que je vienne à pied au boulot", témoigne-t-elle au micro de TF1.

À Langon (Gironde), les viticulteurs ont rejoint le mouvement. Ce lundi matin, ils ont lancé une opération escargot, bloquant des routes et générant des embouteillages. Il faut donc vite s'adapter, mais cela ne semble pas déranger les habitants rencontrés par notre équipe, solidaires du mouvement agricole. Il n'y a pas non plus de transport scolaire dans la commune. À la dernière minute, les parents ont dû s'adapter.

On a moins de gens pour le café le matin, parce qu'ils ont peur d'être en retard au travail Une restauratrice

En région parisienne, Judith est gérante de restaurant en bordure de la RN7. Avec les blocages routiers, il y a moins de circulation, et donc de clients. Et ce midi déjà, elle constate une baisse de fréquentation. "On a moins de gens pour le café le matin, parce qu'ils ont peur d'être en retard au travail, quand ils y arrivent, et pour le déjeuner, c'est pareil", rapporte-t-elle.

Ruptures de stocks sur certains produits

Dans un supermarché à Annecy (Haute-Savoie), on constate une autre conséquence du mouvement : des paniers retournés signalent certains bacs de fruits et légumes vides. Pour la plupart des clients, ces ruptures de stocks ne sont pas gênantes, mais certains sont tout de même inquiets pour la suite. "On fait des réserves : des pâtes, des boîtes, de l'huile", nous explique un homme rencontré sur le parking. "Il faut espérer que ça se débloque, qu'on soit approvisionnés", s'inquiète une dame. Pour le moment, les quelques supermarchés concernés ne savent pas encore quand la totalité de leurs rayons seront de nouveau remplis.

Les tracteurs étaient de nouveau sur les routes ce lundi, pour une nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs, après un week-end plus calme. Des blocages sont en cours en région et autour de Paris, et 15.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés. La capitale elle-même n'est pas bloquée, ni le marché de Rungis (Val-de-Marne), vital pour son approvisionnement.