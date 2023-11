"Les heures comptent" : les vaches de cet agriculteur du Pas-de-Calais risquent de mourir dans les inondations

La ferme d'Olivier Merlot est complètement noyée ce vendredi matin. L'eau est partout, et surtout dans les étables de son exploitation de Frencq, dans le Pas-de-Calais. Les vaches ont de l'eau jusqu'aux flancs. "Elles sont en hypothermie, c'est vraiment très grave, s'alarme Olivier face à notre caméra. Il faut qu'on vide aujourd'hui impérativement. On en voit dans le fond qui sont vraiment, vraiment très mal. On peut les sauver, mais les heures comptent, il faut aller vite. Il faut baisser la pression, baisser l'eau, aller vite."