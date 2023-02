Saint-Valentin : pourquoi dit-on "avoir un cœur d'artichaut" ?

Si le cœur est facilement associé à l'amour, que vient faire là l'artichaut ? La première explication avancée met la plante de côté : l'expression trouverait son origine dans la province de l'Ulster, au Nord de l'Irlande, avec les forgerons qui pratiquaient l'art du chaud. Jadis en effet, à cause de l'effort, de nombreux artisans succombaient à des crises cardiaques. Ce qui laissait penser que ceux qui pratiquent cet art du chaud avaient un cœur malmené et sensible.