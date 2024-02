VIDÉO - Dromadaires, chats géants... Les animaux insolites du Salon de l'agriculture

Il n'y a pas que des vaches et des moutons au Salon international de l'Agriculture 2024 à Paris. Sur les plus de 4000 animaux présents, on compte de nombreuses races plus atypiques. On est allé les voir de plus près.

Bienvenue du côté des animaux exotiques ! "Quand on dit Salon de l'agriculture, on dit plutôt vaches, cochons. Mais là, de voir des chameaux des Hauts-de-France, c'est vrai que c'est quand même une belle surprise", s'amuse une visiteuse. Pas d'inquiétude, les animaux de la ferme plus traditionnelle sont bien là. Et pour attirer l'attention, ils savent donner de la voix. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de dire un mot. Un taureau de 1450 kilos, n'a que trois ans. Julien Douet, éleveur en Rouge des Près, nous explique : "D'ici deux ans, il fera peut-être 1550-1600 kilos". Taille impressionnante, cornes saillantes, à chaque vache son atout.

Un chat d'1,20m

Même du côté des plus petits animaux, on retrouve des colosses, comme le lapin géant des Flandres, ou le maine coon, 1,20 m de long, douze kilos. Pour un chat, il y a de quoi être impressionné. Pour les concurrencer, un baudet, lui, a tout misé sur sa permanente.

Pour faire plaisir aux enfants, rien de tels que les bébés dans les enclos. Avec tout ça, c'est lequel votre préféré ? Une enfant nous répond : "Des moutons, des béliers, des chameaux, des ânes...". Nous non plus, nous n'avons pas réussi à faire notre choix.