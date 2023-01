VIDÉO - Ardèche : des agriculteurs privés d’aides à cause... d’un satellite

Comme lui, 500 éleveurs du centre de l’Ardèche sont exclus des aides. Comment l’expliquer ? Le ministère de l’Agriculture utilise les données d’un satellite qui mesure la pousse d’herbe et calcule des taux de rendement par intelligence artificielle. "Il va me manquer 60 tonnes de foin", se désole Dominique Laffond, éleveur de vaches à La Rochette (Ardèche). Et quand on lui demande si le centre de l’Ardèche a connu un microclimat, la question le fait sourire. "Il faut croire... le problème, c’est que c’est le satellite qui a mesuré ça. Mais quand on est sur le terrain, on constate qu’on a eu les effets sécheresse comme les autres", assure-t-il.