SOS VILLAGE : En Dordogne, une pâtisserie à vendre et un savoir-faire unique à transmettre

Un pâtissier-chocolatier cherche un repreneur à Excideuil, en Dordogne. Il laisse tout, sa boutique, son atelier, son appartement, et même ses recettes et promet d'aider le futur repreneur. Retrouvez l'annonce sur le site de SOS Villages.

C'est une pâtisserie qu'on n'en trouve plus beaucoup. Les chocolats remplissent la vitrine. Et à l'intérieur, des gâteaux qui font partie du patrimoine pâtissier français. Madame Faugerolas tient la boutique avec son mari, et avec une passion pour ce savoir-faire. "Les gens viennent beaucoup chercher ce type de gâteaux. On me dit qu'on n'en trouve plus beaucoup dans les autres pâtisseries", rapporte la gérante.

Le couple veut partir en retraite et veut céder son commerce avant la fin de l'année. Un lieu où tout est fait maison, de la crème au beurre, aux viennoiseries, en passant par les chocolats. Les clients sont nombreux et ils ne s'y trompent pas. "Cette pâtisserie, c'est une institution et il faut que ça continue", espère une cliente.

Le fonds de commerce, le matériel, l'appartement au-dessus... tout est à vendre. Mais pour Alain Faugerolas, c'est bien un savoir-faire unique qu'il faut transmettre, et ne surtout pas oublier. "Pour moi, tous les petits commerces comme les miens sont importants. On a tous des savoir-faire, on a des recettes qui datent de nos arrière-grands-parents. Le but, c'est de transmettre ce savoir-faire, clame-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Pour aider un futur repreneur, le couple laisse tout, le matériel, les recettes, et si besoin, Alain promet même d'aider son successeur à se lancer.