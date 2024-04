VIDÉO - Testé dans la Creuse, ce camion jaune est en fait un bureau de poste itinérant

Dans les communes rurales, les bureaux de poste ont fermé par centaines ces dernières années. Alors, pour offrir ce service aux habitants des zones les plus isolées, un camion multi-services est actuellement en test dans plusieurs départements. Le 13H de TF1 s'est embarqué à bord de l'un d'eux dans une zone rurale de la Creuse.

Sur les petites routes de la Creuse, voici un nouveau bureau de poste, entièrement mobile : c'est un camion flambant neuf, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est mon bureau et c'est le meilleur bureau que l'on peut avoir. Nous faisons neuf villages. Deux villages par jour : un le matin et un l'après-midi, et un village le samedi matin", explique Fabrice Bourriquet, chargé de clientèle du bureau de poste mobile.

9 m² avec tout le nécessaire d'un vrai bureau de Poste

Ces derniers sont souvent isolés, à plus de cinq kilomètres ou 20 minutes en voiture d’un bureau de poste classique. À l’intérieur, les neuf mètres carrés proposent tous les services habituels aux usagers : l’achat de timbres, l’envoi de courrier ou de colis et même des photocopies. Le tout, payable en espèce ou bien par carte bleue.

C'est un service intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément de voiture. Eugénia Calvet, adjointe au maire de Saint-Pierre-Bellevue

"C'est surprenant ! C'est un service intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément de voiture, des personnes âgées comme des jeunes", constate Eugénia Calvet, l'adjointe au maire (SE) de Saint-Pierre-Bellevue dans la Creuse. "Vu que nos campagnes sont désertées et que les personnes ont du mal à se déplacer, c'est une bonne chose", déclare une riveraine. Une autre habitante de ce village abonde : "Ce sont des habitudes à prendre, cela ne marchera pas du jour au lendemain, mais je trouve que c'est une belle initiative".

À bord du camion, les habitants peuvent aussi préparer leurs rendez-vous avec différents services publics comme les impôts ou France Travail. "Pour que le client puisse aller directement et en une seule fois, ne pas faire l'aller-retour, pour amener ses papiers directement. Que tout soit prêt, quelle que soit la démarche", détaille Fabrice Bourriquet.

Un camion sécurisé et protégé

Il y a en tout dix opérateurs publics, auxquels s’ajoute la possibilité de retirer de l’argent via un distributeur automatique de billets itinérant, unique dans l’Hexagone à ce jour. "C'est un service, c'est sûr. C'est la première fois que je vois ça", confie cette femme.

Toutefois, les retraits sont limités à 150 euros pour des raisons de sécurité. Cela n’empêche pas le camion de bénéficier d’une protection renforcée : "Ce camion est d'abord géolocalisé. Il a la vidéo surveillance embarquée. On a aussi un système de blocage. À partir du moment où l'agent n'est pas dedans, le camion ne part pas", raconte Isabelle Cancalon, responsable d'exploitation de La Poste, dans le secteur de Guéret (Creuse).

Lancé à titre expérimental dans cinq départements, le camion bureau de poste pourrait être amené à se développer s’il est adopté par les habitants.