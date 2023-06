VIDÉO - 100.000 euros de vins à gagner : participerez-vous à cette chasse au trésor enivrante ?

C’est la toute dernière chasse au trésor à la mode. Son nom ? L’Elixir d’Or, un jeu de pistes autour du thème de l’œnologie, de l’histoire et du patrimoine français avec, au cœur de l’intrigue, un personnage historique haut en couleurs : le Comte de Saint-Germain, un aventurier mystérieux et légendaire qui aurait vécu en Europe pendant de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Pour participer à l’aventure, il faut débourser environ 30 euros, de quoi obtenir le précieux "parchemin". Celui-ci contient six énigmes indiquant un endroit extrêmement précis en France où est enterré le "trésor" du Comte de Saint-Germain. "La première personne à creuser au bon endroit et à trouver ce coffre remporte la cave, et le jeu s’arrête", explique l’organisateur.