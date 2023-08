VIDÉO - 2 000 km à vélo : ils dessinent un cœur avec leur GPS pour sauver des enfants malades

Traverser 26 départements en tandem, pédaler plus de dix heures par jour, tracer un cœur avec leur GPS grâce à leur parcours. C'est le défi que se sont lancés un père et sa fille dans le but de récolter des fonds pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des enfants malades de pays pauvres de venir se faire opérer en France.

"C'est un autre point motivant pour avancer et continuer ce périple", explique dans le reportage de TF1 ci-dessus Mathilde Lanouvelle. "Pour l'instant, on est à un peu plus de 15.000 euros. On est contents parce que le coût moyen de prise en charge d'un enfant, c'est 12.000 euros", renchérit son père, Frédéric.